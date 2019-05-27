СЕГОДНЯ 06:56 2019-05-27T06:56:04+03:00

Погода в Югре 27 мая: тепло и небольшой дождь Фото: Дмитрий Терентьев

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В понедельник 27 мая в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17,+22 градусов, по северным и восточным районам +11,+16 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17,+19 градусов.

В Сургуте облачная погода и небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +9, +15 градусов.

В Нижневартовске облачная погода, небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 3-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU