СЕГОДНЯ 16:00 2019-05-26T16:00:57+03:00

В небо над Ханты-Мансийском запустили 22 воздушных змея. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Акция прошла сегодня во всех муниципалитетах Югры

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Ханты-Мансийск присоединился к всероссийской акции «Запуск цифровых воздушных змеев», посвященной переходу на цифровое эфирное телевещание. По информации городской администрации, мероприятие состоялось сегодня, 26 мая, на открытой площадке Центра зимних видов спорта имени Филипенко.

Хантымансийцы сделали «цифровую» зарядку вместе с российским биатлонистом, пятикратным чемпионом мира, заслуженным мастером спорта Дмитрием Ярошенко. А затем запустили в небо 22 воздушных змея, брендированных логотипами 20 телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания и «цифровой бабочкой».Далее для любителей активного отдыха клуб скандинавской ходьбы «Луима-Югра» провёл мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Добавим, что данная акция прошла сегодня во всех муниципалитетах Югры и в 35 регионах России, которые 3 июня полностью переходят на цифровое эфирное телевещание.

ИСТОЧНИК KP.RU