СЕГОДНЯ 15:00 2019-05-26T15:00:24+03:00

В Югре формируют подарок для новорождённых из 46 предметов. Фото с сайта pixabay.com

Его будут вручать при выписке в роддоме

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Три варианты подарка новорождённым предложат на выбор жителям Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом заявили специалисты департамента социального развития Югры во время очередного заседания.

Сейчас в правительстве Югры разрабатывают законодательную инициативу о предоставлении подарка новорожденному. Губернатор Наталья Комарова поставила задачу сформировать подарок с максимальным учетом мнения самих югорчан. Председатель общественного совета Ольга Сидорова сообщила, что выбор надо сделать из предлагаемых 46 предметов:

- Это должны быть не только необходимые малышу вещи, но и то, что будет напоминать ему о Югре, его родине.

В перечне предметов – одежда, средства гигиены, игрушки для младенцев. Члены совета предложили нанести символику Югры на отдельные предметы, а также выполнить их из традиционных материалов. Например, чтобы игрушка была изготовлена не из пластика, а из дерева, в традициях народных промыслов народов ханты и манси. Прозвучали также предложения включить в перечень памятный знак с надписью «Я родился в Югре», составить путеводитель по Югре с кратким описанием достопримечательностей автономного округа, органайзер-сундучок, в котором можно будет хранить бирки новорожденного и другие памятные «сокровища» малыша.

Сотрудники департамента из всех предложенных предметов сформируют три варианта подарка, которые будут размещены на сайте департамента социального развития Югры. Муниципальные образования организуют голосование, результаты которого будут представлены на заседании координационного совета по реализации демографической и семейной политики в Югре, которое пройдет 1 июня под председательством губернатора автономного округа Натальи Комаровой.

ИСТОЧНИК KP.RU