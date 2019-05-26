Ханты-Мансийск участвует во Всероссийском фестивале-конкурсе «Диво России»
Всероссийский фестиваль-конкурс туристских видеопрезентаций и видеороликов «Диво России» состоится в конце мая в Туле.
По словам директора управления по развитию туризма и внешних связей Анны Линкер, Ханты-Мансийск принимает участие в конкурсе на номинацию «Социальный туризм». Помимо окружной столицы Югры, свои заявки подали конкурсанты из Ульяновской, Саратовской, Вологодской областей и Чувашской республики.
Ранее по всей России проходили заочные отборочные этапы конкурса, в которых члены жюри оценивали проекты за их уникальность, туристическую привлекательность и оригинальность подачи информации.
На завершающем этапе специалисты управления по развитию туризма и внешних связей будут защищать проект непосредственно перед членами жюри, которые объявят о своем решении первого июня.
Напомним, Всероссийский фестиваль-конкурс «Диво России» проходит уже в шестой раз. В этом году на суд жюри было представлено свыше 430 проектов, из которых не менее 30 в номинации «Социальный туризм».
ИСТОЧНИК KP.RU