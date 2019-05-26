СЕГОДНЯ 09:55 2019-05-26T09:59:43+03:00

Три часа кружил «Боинг» «Ютейра» над Сургутом, чтобы выработать топливо Фото: Татьяна Коркина

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Следователи Уральского следственного управления на транспорте проводят доследственную проверку по факту авиационного инцидента с воздушным судном «Боиг-737-500» авиакомпании «Ютейр».

По предварительным данным 25 мая в 18 часов 45 минут по местному времени из аэропорта города Сургут вылетел «Боиг-737-500», выполняющий рейс по маршруту «Сургут- Худжанд». Самолёт набрал высоту, однако в ходе полёта сработал датчик стабилизатора, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находилось 134 пассажира и шесть членов экипажа. В 21 час 35 минут самолёт сел в аэропорту вылета. Пассажиры и члены экипажа не пострадали. По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка.

Пассажиры «Boeing 737-500» вылетели в Худжанд резервным рейсом в 04:30 по местному времени.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/711034" frameborder="0"></iframe> Три часа кружил «Боинг» «Ютейра» над Сургутом, чтобы выработать топливо.

ИСТОЧНИК KP.RU