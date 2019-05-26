СЕГОДНЯ 06:56 2019-05-26T06:56:06+03:00

Погода в Югре 26 мая: дожди и ветер. Фото из группы "Привет сей час Нижневартовск" в соцсети ВКонтакте

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В воскресенье 26 мая в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер западных направлений 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит+11,+16 градусов, по северным и восточным районам +5,+10 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +12,+14 градусов.

В Сургуте облачная погода, небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 4-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3, +5 градусов.

В Нижневартовске облачная погода, дождь. Ветер западный 4-15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3, +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU