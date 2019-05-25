СЕГОДНЯ 17:15 2019-05-25T17:18:02+03:00

В Нижневартовске за два часа эвакуированы 2000 человек. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Сегодня, 25 мая, на телефоны ряда транспортных и торговых объектов города Нижневартовска поступили анонимные звонки о возможном минировании. За два часа в городе из аэропорта, торговых центров и вокзалов эвакуировано более 2000 человек.

Первый звонок о минировании поступил в справочную аэропорта в 15:30. В 16:40 такой же звонок был на железнодорожный вокзал, а в 17:20 сообщили о минировании торгового центра. Во всех случаях была экстренно проведена эвакуация граждан. Задействовали более 300 сотрудников оперативных служб.Также сотрудниками правоохранительных органов проведены оперативные мероприятия, в том числе с привлечением кинологических служб. По информации антитеррористической комиссии администрации города Нижневартовск, в результате проверок взрывных устройств на указанных объектах не обнаружено, звонки оказались ложными.

Эвакуации подверглись аэропорт, железнодорожный и автовокзалы, торговые центры «Подсолеух, «Ланкорд», «Мандарин», «Космос», «Славянский двор», «Империя-Т».

В настоящее время правоохранительными органами проводится работа по установлению личностей звонивших (лжеминеров). После выявления злоумышленников, они будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии с действующем законодательством РФ.

Также волна эвакуаций дошла до Сургута. Анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве поступил администрации ТЦ "Агора".

Отметим, что днём ранее общественные объекты пришлось эвакуировать в Пензе, Ульяновске, Кургане, Барнауле, Сочи и многих других городах.

ИСТОЧНИК KP.RU