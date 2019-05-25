СЕГОДНЯ 10:49 2019-05-25T10:49:32+03:00

В Нижневартовске разбили аллею венгерской сирени. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Города будет утопать в цветах

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Вартовчане вновь взялись за лопаты и вышли озеленять любимый город. За короткое время активисты разбили новую аллею.

Как сообщили в администрации города Нижневартовск, 100 саженцев венгерской сирени высадили нефтяники города. Новая аллея появилась на набережной между амфитеатром и флагом города. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской акции «Зелёная весна».

Добавим, что последние три года в Нижневартовске поменялся подход к озеленению. Сейчас предпочтение отдаётся цветущим растениям. Высаживают кустарники ландшафтными группами. На этом акцентировал внимание глава города Нижневартовск Василий Тихонов.

ИСТОЧНИК KP.RU