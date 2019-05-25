2019-05-25T08:51:34+03:00
Спорт

В Ханты-Мансийске завершился хоккейный сезон

Ежегодно увеличивается количество команд, участвующих в соревнованиях
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ханты-Мансийске завершился хоккейный сезонВ Ханты-Мансийске завершился хоккейный сезонФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Торжественная церемония закрытия чемпионата города по хоккею с шайбой среди мужских команд состоялась в спортивном комплексе «Дружба» в Ханты-Мансийске.

С окончанием сезона хоккеистов поздравил заместитель губернатора Югры Юрий Южаков:

- Сегодня мы завершаем хоккейный сезон, но мы также не прощаемся со спортом, мы все в него влюблены и всегда будем с ним неразлучны. И та команда, которая играет рядом со мной, и те, кто играет против нас – все очень дружны. Я всех поздравляю всех с завершением этого сезона. Лед еще не растаял, а я уже очень начал скучать по тому моменту, когда мы снова сможем встретится лицом к лицу. Всех поздравляю с праздником и до встречи на ледовой арене.

Лучшим вратарем чемпионата Ханты-Мансийска сезона 2018-2019 признал Дмитрий Мезенцев из команды «Ветераны». Лучшим защитником стал Владислав Глызенко, команда «Север» ЮГУ. Лучший нападающий этого сезона Илья Илюшкин, команда «Пираты с нашего двора». Антон Власов из команды «Красные крылья» признан самым лучшим бомбардиром, а самым ценным игроком стал Сергей Урываев из команды «Хантерс».

Начальник управления спорта и молодежной политики администрации муниципалитета Андрей Корчак отметил, что ежегодно увеличивается количество команд, участвующих в соревнованиях, прежде всего школьных. Спортсмены, которые серьезно относятся к занятию хоккеем, в перспективе попадут в хоккейный клуб «Югра» и будут прославлять Ханты-Мансийск и автономный округ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижневартовске разбили аллею венгерской сирени
В Ханты-Мансийске задержали вора на велосипеде
Погода в Югре 25 мая: дождь и мокрый снег
Домработница из Мегиона не раз выносила золото из чужой шкатулки
В Югре девятиклассники написали ОГЭ по иностранному языку
В Сургутском районе за день сгорели пять автомобилей
В Советском раскрыта кража колёс «с литьём»
В Югре для выпускников прозвенел последний звонок
Дошколята из Урая познакомились с профессией «Синоптик»
Вартовчанина судят за «резиновую» квартиру
В Нижневартовске стартовала экологическая акция «Спасти и сохранить»
Сургутянка осуждена за продажу алкоголя подростку
Белоярский район присоединился к акции «Всероссийский день посадки леса»
Сургутяне зарядкой поддержали переход на «цифру»
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам
На прямую линию с губернатором Югры уже поступило 500 вопросов
Десять пенсионеров из Югры перевели мошенникам несколько миллионов рублей
В Ханты-Мансийке девушка едва вырвалась из квартиры знакомого
Автомобилисты из Нижневартовска превратили зелёный газон в грязный пустырь
В Югре стартует ежегодная акция «Чистый берег»
В Нефтеюганске раскрыли кражу аккумуляторов
Сбербанк выступил партнером недели инноваций в Тюменской области «INNOWEEK-2019»
В Югре заработала «горячая линия» по вопросам жилищной поддержки
В Югре за кражу топлива осужден пермяк
В Нижневартовске увеличат количество мангальных зон
В Мегионе, пытаясь продать пианино, мужчина лишился 200 тысяч рублей