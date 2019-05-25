В Ханты-Мансийске завершился хоккейный сезон

СЕГОДНЯ 08:51 2019-05-25T08:51:34+03:00

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Торжественная церемония закрытия чемпионата города по хоккею с шайбой среди мужских команд состоялась в спортивном комплексе «Дружба» в Ханты-Мансийске.

С окончанием сезона хоккеистов поздравил заместитель губернатора Югры Юрий Южаков:

- Сегодня мы завершаем хоккейный сезон, но мы также не прощаемся со спортом, мы все в него влюблены и всегда будем с ним неразлучны. И та команда, которая играет рядом со мной, и те, кто играет против нас – все очень дружны. Я всех поздравляю всех с завершением этого сезона. Лед еще не растаял, а я уже очень начал скучать по тому моменту, когда мы снова сможем встретится лицом к лицу. Всех поздравляю с праздником и до встречи на ледовой арене.

Лучшим вратарем чемпионата Ханты-Мансийска сезона 2018-2019 признал Дмитрий Мезенцев из команды «Ветераны». Лучшим защитником стал Владислав Глызенко, команда «Север» ЮГУ. Лучший нападающий этого сезона Илья Илюшкин, команда «Пираты с нашего двора». Антон Власов из команды «Красные крылья» признан самым лучшим бомбардиром, а самым ценным игроком стал Сергей Урываев из команды «Хантерс».

Начальник управления спорта и молодежной политики администрации муниципалитета Андрей Корчак отметил, что ежегодно увеличивается количество команд, участвующих в соревнованиях, прежде всего школьных. Спортсмены, которые серьезно относятся к занятию хоккеем, в перспективе попадут в хоккейный клуб «Югра» и будут прославлять Ханты-Мансийск и автономный округ.

ИСТОЧНИК KP.RU