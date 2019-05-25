В Ханты-Мансийске задержали вора на велосипеде

СЕГОДНЯ 07:45 2019-05-25T07:45:10+03:00

Утянуть с лестничной клетки чужой велик ему было не сложно

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В Югре почти ежедневно стали поступать заявления о краже велосипедов, детских колясок и самокатов. Зачастую потерпевшие сами провоцируют воришек – хранят своё имущество, не удосужившись даже пристегнуть его противоугонным тросом.

Так, похожую кражу раскрыли накануне полицейские Ханты-Мансийска. В дежурные сутки они раскрыли кражу велосипеда «Актико» стоимостью 3 000 рублей. Выяснилось, что свое имущество владелец хранил на лестничной площадке, при этом не оборудовал его даже элементарными противоугонными средствами. Этим воспользовался злоумышленник. Однако кататься по городу на велосипеде ему долго не пришлось – мужчина с велосипедом был задержан нарядом патрульно-постовой службы полиции.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 27-летний житель окружной столицы. Возбуждено уголовное дело. В отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU