СЕГОДНЯ 06:50 2019-05-25T06:50:06+03:00

Погода в Югре 25 мая: дождь и мокрый снег. Фото из группы "Привет, сей час Нижневартовск" соцсети ВКонтакте Светоаны Суторминой

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В субботу 25 мая в Ханты-Мансийском автономном округе синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный 6 - 11 метров в секунду, местами порывы 13 - 18 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3,+8 градусов, местами +10,+15 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 6 - 11 метров в секунду, днем порывы 13 - 15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +6,+8 ºС.

В Сургуте облачно и небольшой дождь. Ветер западный 4-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +6, +9 градусов.

В Нижневартовске облачно и дождь. Ветер западный, северо-западный 2-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +5, +9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU