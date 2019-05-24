2019-05-24T15:43:16+03:00
Происшествия

Домработница из Мегиона не раз выносила золото из чужой шкатулки

Украшения она сдавала в ломбард
Алена Кульмухаметова
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Домработница из Мегиона не раз выносила золото из чужой шкатулки. Фото с сайта pixabay.comДомработница из Мегиона не раз выносила золото из чужой шкатулки. Фото с сайта pixabay.com
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Как ранее сообщалось, в дежурную часть полиции Мегиона поступило заявление от жительницы Мегиона о краже ювелирных изделий. У заявительницы пропали золотые украшения на сумму около 100 тысяч рублей.

Воровкой оказалась 36-летняя домработница потерпевшей, которая несколько месяцев присматривала за дачным домом заявительницы, проводила уборку, кормила собак.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, злоумышленница в момент отсутствия в доме хозяев проникла на дачный участок и похитила шкатулку с украшениями и сдала все золотые изделия в ломбард. Полученные деньги потратила на себя. Ранее злоумышленница неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Полицейские установили ещё три кражи золотых украшений, которые злоумышленница совершила до хищения шкатулки, проводя уборку дома. Ювелирные изделия, два золотых кольца и золотая подвеска общей стоимостью 55 тысяч рублей, она так же сдавала в ломбард.

По выявленным эпизодам в отношении подозреваемой возбуждены три уголовных дела по статье «Кража» и объединены в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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