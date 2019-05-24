2019-05-24T15:29:41+03:00
Общество

В Югре девятиклассники написали ОГЭ по иностранному языку

Для проведения экзамена будет задействовано 188 пунктов проведения экзаменов
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре девятиклассники написали ОГЭ по иностранному языкуВ Югре девятиклассники написали ОГЭ по иностранному языкуФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Основной период проведения основного государственного экзамена для выпускников девятых классов Ханты-Мансийского автономного округа состоялся 24 мая 2019 года с экзамена по иностранным языкам.

ОГЭ по иностранным языкам (письменная часть) в пятницу сдали почти 1,4 тысяч человек, 25 мая им предстоит сдать устную часть. Английский язык выбрала основная часть выпускников, немецкий язык сдают четыре девятиклассника, а французский выбрали три человека.

По данным департамента образования Югры, в этом году ОГЭ будут сдавать около 19 тысяч выпускников девятых классов Югры. Для проведения экзамена будет задействовано 188 пунктов проведения экзаменов.

Самыми популярными предметами по выбору у девятиклассников в 2019 году стали обществознание (выбрали 10,7 тысяч выпускников), география (почти 6,4 тысяч), информатика (7,5 тысяч).

Основной период ГИА-9 пройдет в Югре с 24 мая по 2 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Домработница из Мегиона не раз выносила золото из чужой шкатулки
В Сургутском районе за день сгорели пять автомобилей
В Советском раскрыта кража колёс «с литьём»
В Югре для выпускников прозвенел последний звонок
Дошколята из Урая познакомились с профессией «Синоптик»
Вартовчанина судят за «резиновую» квартиру
В Нижневартовске стартовала экологическая акция «Спасти и сохранить»
Сургутянка осуждена за продажу алкоголя подростку
Белоярский район присоединился к акции «Всероссийский день посадки леса»
Сургутяне зарядкой поддержали переход на «цифру»
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам
На прямую линию с губернатором Югры уже поступило 500 вопросов
Десять пенсионеров из Югры перевели мошенникам несколько миллионов рублей
В Ханты-Мансийке девушка едва вырвалась из квартиры знакомого
Автомобилисты из Нижневартовска превратили зелёный газон в грязный пустырь
В Югре стартует ежегодная акция «Чистый берег»
В Нефтеюганске раскрыли кражу аккумуляторов
Сбербанк выступил партнером недели инноваций в Тюменской области «INNOWEEK-2019»
В Югре заработала «горячая линия» по вопросам жилищной поддержки
В Югре за кражу топлива осужден пермяк
В Нижневартовске увеличат количество мангальных зон
В Мегионе, пытаясь продать пианино, мужчина лишился 200 тысяч рублей