В Югре девятиклассники написали ОГЭ по иностранному языку

СЕГОДНЯ 15:29 2019-05-24T15:29:41+03:00

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Основной период проведения основного государственного экзамена для выпускников девятых классов Ханты-Мансийского автономного округа состоялся 24 мая 2019 года с экзамена по иностранным языкам.

ОГЭ по иностранным языкам (письменная часть) в пятницу сдали почти 1,4 тысяч человек, 25 мая им предстоит сдать устную часть. Английский язык выбрала основная часть выпускников, немецкий язык сдают четыре девятиклассника, а французский выбрали три человека.

По данным департамента образования Югры, в этом году ОГЭ будут сдавать около 19 тысяч выпускников девятых классов Югры. Для проведения экзамена будет задействовано 188 пунктов проведения экзаменов.

Самыми популярными предметами по выбору у девятиклассников в 2019 году стали обществознание (выбрали 10,7 тысяч выпускников), география (почти 6,4 тысяч), информатика (7,5 тысяч).

Основной период ГИА-9 пройдет в Югре с 24 мая по 2 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU