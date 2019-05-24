В Югре девятиклассники написали ОГЭ по иностранному языку
Основной период проведения основного государственного экзамена для выпускников девятых классов Ханты-Мансийского автономного округа состоялся 24 мая 2019 года с экзамена по иностранным языкам.
ОГЭ по иностранным языкам (письменная часть) в пятницу сдали почти 1,4 тысяч человек, 25 мая им предстоит сдать устную часть. Английский язык выбрала основная часть выпускников, немецкий язык сдают четыре девятиклассника, а французский выбрали три человека.
По данным департамента образования Югры, в этом году ОГЭ будут сдавать около 19 тысяч выпускников девятых классов Югры. Для проведения экзамена будет задействовано 188 пунктов проведения экзаменов.
Самыми популярными предметами по выбору у девятиклассников в 2019 году стали обществознание (выбрали 10,7 тысяч выпускников), география (почти 6,4 тысяч), информатика (7,5 тысяч).
Основной период ГИА-9 пройдет в Югре с 24 мая по 2 июля 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU