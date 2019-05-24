СЕГОДНЯ 13:45 2019-05-24T13:45:10+03:00

В Советском раскрыта кража колёс «с литьём». Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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В дежурную часть полиции Советского района поступило заявление от жительницы посёлка Агириш Советского района. Женщина просила разыскать неизвестное лицо, похитившее колёса с литыми дисками, установленные на её автомобиле, стоимостью 15 тысяч рублей.

Полицейские нашли вора. Им оказался 40-летний брат заявительницы. Мужчина ушёл в запой. Когда у него закончились деньги, он решил продать колёса от автомобиля сестры без её разрешения. Вырученные деньги в размере 3000 рублей потратил на приобретение продуктов и алкоголя.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU