В Советском раскрыта кража колёс «с литьём»
В дежурную часть полиции Советского района поступило заявление от жительницы посёлка Агириш Советского района. Женщина просила разыскать неизвестное лицо, похитившее колёса с литыми дисками, установленные на её автомобиле, стоимостью 15 тысяч рублей.
Полицейские нашли вора. Им оказался 40-летний брат заявительницы. Мужчина ушёл в запой. Когда у него закончились деньги, он решил продать колёса от автомобиля сестры без её разрешения. Вырученные деньги в размере 3000 рублей потратил на приобретение продуктов и алкоголя.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU