СЕГОДНЯ 13:31 2019-05-24T13:31:27+03:00

Дошколята из Урая познакомились с профессией «Синоптик». Фото с сайта администрации города Урай

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«Поработали» синоптиками малыши детского сада №19 под названием «Радость» в Урае. Мероприятие «Юные синоптики» состоялось в рамках XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить».

Как сообщает департамент образования города, с помощью современного интерактивного редактора «Сова» педагоги подготовили дидактическую игру «Коротко о погоде». Дети с удовольствием вели наблюдения за погодой, фиксировали их в специальных альбомах, «ловили» ветер, при помощи различных приспособлений из бросового материала и измеряли температуру почвы, рисовали календари природы и памятки для детей младшего возраста.

Напомним , в городах и посёлках автономного округа запланировано проведение более 1700 различных мероприятий – экологических уроков, марафонов, трудовых десантов, субботников, спектаклей экологической направленности, в которых примут участие югорчане самых разных возрастов

ИСТОЧНИК KP.RU