2019-05-24T13:31:27+03:00
Общество

Дошколята из Урая познакомились с профессией «Синоптик»

Дети с удовольствием вели наблюдения за погодой
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Дошколята из Урая познакомились с профессией «Синоптик». Фото с сайта администрации города УрайДошколята из Урая познакомились с профессией «Синоптик». Фото с сайта администрации города Урай
Изменить размер текста:

«Поработали» синоптиками малыши детского сада №19 под названием «Радость» в Урае. Мероприятие «Юные синоптики» состоялось в рамках XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить».

Как сообщает департамент образования города, с помощью современного интерактивного редактора «Сова» педагоги подготовили дидактическую игру «Коротко о погоде». Дети с удовольствием вели наблюдения за погодой, фиксировали их в специальных альбомах, «ловили» ветер, при помощи различных приспособлений из бросового материала и измеряли температуру почвы, рисовали календари природы и памятки для детей младшего возраста.

Напомним , в городах и посёлках автономного округа запланировано проведение более 1700 различных мероприятий – экологических уроков, марафонов, трудовых десантов, субботников, спектаклей экологической направленности, в которых примут участие югорчане самых разных возрастов

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Советском раскрыта кража колёс «с литьём»
В Югре для выпускников прозвенел последний звонок
Вартовчанина судят за «резиновую» квартиру
В Нижневартовске стартовала экологическая акция «Спасти и сохранить»
Сургутянка осуждена за продажу алкоголя подростку
Белоярский район присоединился к акции «Всероссийский день посадки леса»
Сургутяне зарядкой поддержали переход на «цифру»
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам
На прямую линию с губернатором Югры уже поступило 500 вопросов
Десять пенсионеров из Югры перевели мошенникам несколько миллионов рублей
В Ханты-Мансийке девушка едва вырвалась из квартиры знакомого
Автомобилисты из Нижневартовска превратили зелёный газон в грязный пустырь
В Югре стартует ежегодная акция «Чистый берег»
В Нефтеюганске раскрыли кражу аккумуляторов
Сбербанк выступил партнером недели инноваций в Тюменской области «INNOWEEK-2019»
В Югре заработала «горячая линия» по вопросам жилищной поддержки
В Югре за кражу топлива осужден пермяк
В Нижневартовске увеличат количество мангальных зон
В Мегионе, пытаясь продать пианино, мужчина лишился 200 тысяч рублей