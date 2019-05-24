2019-05-24T12:59:49+03:00
Общество

В Нижневартовске стартовала экологическая акция «Спасти и сохранить»

Победителям экологического квеста вручены дипломы и кубки
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске стартовала экологическая акция «Спасти и сохранить». Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске стартовала экологическая акция «Спасти и сохранить». Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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На территории спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга» в городе Нижневартовск состоялось открытие акции «Спасти и сохранить». Старт был дан экологическим квестом. Участники выполняли задания на восьми тематических станциях.

Победителям экологического квеста вручены дипломы и кубки, остальным – сертификаты участников.

Сегодня, 24 мая, в 15 часов в створе улиц Мира и Северной состоится акция по посадке деревьев и кустарников, а в 16 часов вартовчан ждут на молодежный субботник на Комсомольском озере.

Другие мероприятия размещены на официальном сайте местного самоуправления г. Нижневартовска в разделе «Природопользование и экология».

Официальное открытие международной экологической акции «Спасти и сохранить» состоялось в Ханты-Мансийске 16 мая. В городах и посёлках автономного округа запланировано проведение более 1700 различных мероприятий – экологических уроков, марафонов, трудовых десантов, субботников, спектаклей экологической направленности, в которых примут участие югорчане самых разных возрастов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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