Сургутянка осуждена за продажу алкоголя подростку

СЕГОДНЯ 12:52 2019-05-24T12:52:22+03:00

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Сургутский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жительницы городского поселения Федоровский. Она признана виновной в розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, подсудимая ранее в магазине продала подростку пиво, за что в декабре 2018 года привлечена к административной ответственности. Несмотря на это, в марте 2019 она вновь, не убедившись в возрасте покупателя, реализовала спиртосодержащие напитки несовершеннолетнему.

Суд назначил виновной наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства условно с испытательным сроком один год.

ИСТОЧНИК KP.RU