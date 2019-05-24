2019-05-24T12:47:50+03:00
Общество

Белоярский район присоединился к акции «Всероссийский день посадки леса»

Югорчане высаживают берёзки и лиственницы
Алена Кульмухаметова
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Белоярский район присоединился к акции «Всероссийский день посадки леса». Фото с сайта депнедропользования ЮгрыБелоярский район присоединился к акции «Всероссийский день посадки леса». Фото с сайта депнедропользования Югры
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Погода заставила изменить югорчан дату проведения Всероссийского дня посадки леса в городе Белоярский. Мероприятие состоялось не 18 мая, как по всей стране, а только через четыре дня.

Как сообщили департаменте недропользования ХМАО-Югры, были высажены саженцы берёзы возле ледового дворца и дополнили посадки лиственницы на центральной детской площадке, установленные в прошлом году.

Начали с детской площадки – два погибших деревца были заменены новыми. Возле ледового дворца было высажено 40 молодых берёзок.

Уже завтра, 25 мая, мероприятие по озеленению населенного пункта в рамках Всероссийского дня посадки леса пройдет в селе Полноват Белоярского района, где будет проведена посадка возле участкового пункта полиции – одного из самых новых зданий села.

Отметим, что ежегодные усилия жителей города и района по озеленению населенных пунктов не остаются незамеченными – деревца, посаженные в ходе первых акций, проходивших более 10 лет назад, уже стали полноценными элементами «зеленого наряда» населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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