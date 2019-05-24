Сургутяне зарядкой поддержали переход на «цифру»

СЕГОДНЯ 12:26 2019-05-24T12:26:09+03:00

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На «Цифровую зарядку» в парке «За Саймой» сегодня пришли более 60 человек от 14 до 85 лет. Мероприятие состоялось в рамках масс-старта по «скандинавской ходьбе» и перехода на цифровое телевидение в Югре.

По информации администрации города Сургут, приятным бонусом для участников зарядки стала встреча с известными спортсменами – мастерами спорта международного класса – Полиной Чеканиной и Александрой Семибратовой, а также почетным гостем - депутатом Думы Югры Ириной Урванцевой, главврачом Окружного кардиологического диспансера «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии».

Напомним, 3 июня в ХМАо и еще в 34 регионах России состоится отключение аналогового эфирного телевещания и произойдет переход на цифровое эфирное телевещание. Это означает, что для воспроизведения эфирного цифрового телевидения потребуется, чтобы телевизор поддерживал формат DVB-T2.

ИСТОЧНИК KP.RU