2019-05-24T12:26:09+03:00
Общество

Сургутяне зарядкой поддержали переход на «цифру»

Отключение аналогового эфирного телевещания произойдет 3 июня
Алена Кульмухаметова
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Сургутяне зарядкой поддержали переход на «цифру». Фото Рамиля НуриеваСургутяне зарядкой поддержали переход на «цифру». Фото Рамиля Нуриева
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На «Цифровую зарядку» в парке «За Саймой» сегодня пришли более 60 человек от 14 до 85 лет. Мероприятие состоялось в рамках масс-старта по «скандинавской ходьбе» и перехода на цифровое телевидение в Югре.

По информации администрации города Сургут, приятным бонусом для участников зарядки стала встреча с известными спортсменами – мастерами спорта международного класса – Полиной Чеканиной и Александрой Семибратовой, а также почетным гостем - депутатом Думы Югры Ириной Урванцевой, главврачом Окружного кардиологического диспансера «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии».

Напомним, 3 июня в ХМАо и еще в 34 регионах России состоится отключение аналогового эфирного телевещания и произойдет переход на цифровое эфирное телевещание. Это означает, что для воспроизведения эфирного цифрового телевидения потребуется, чтобы телевизор поддерживал формат DVB-T2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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