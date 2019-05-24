СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-24T12:01:22+03:00

На прямую линию с губернатором Югры уже поступило 500 вопросов. Фото с сайта правительства ХМАО

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Прямая линия с губернатором Югры Натальей Комаровой состоится 30 мая 2019 года в полдень. В прямом эфире жители региона получат ответы на интересующие их вопросы.

По информации портала правительства Югры, на сегодняшний день по всем каналам связи от югорчан поступило более 500 вопросов. В топ тем вошли жилищные программы, ЖКХ, вопросы местного самоуправления, социального обеспечения, семьи. Жителей округа также интересуют темы здравоохранения, образования, сохранения культурного наследия, трудовой занятости и безопасности труда, спорта и другие.

Так, жители Березовского район интересуются, действует ли сейчас программа переселения из районов крайнего Севера?

Один из вартовчан спрашивает: «Инвалидам путевки выдают в основном в зимнее время и в места отдыха, находящиеся на территории Югры. Почему так? И будут ли давать путевки в другие территории с более мягким климатом?».

Каждый житель, задавший вопрос, получит ответ.

Задать вопросы главе региона можно уже сейчас на едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Или позвонить по номеру горячей линии центра «Открытый регион» 8-800-101-00-86. Кроме того, свой вопрос можно отправить через специальную форму в социальной сети «ВКонтакте».

Трансляция прямой линии будет проходить на телеканале «Югра», портале admhmao.ru, а также в официальной группе правительства Югры https://vk.com/shtabugra

Напомним, что в прошлом году в течение 2 часов 55 минут губернатор Югры лично ответила на 34 вопроса. Всего же через различные информационные каналы поступило 1175 вопросов от жителей, на каждый из них был дан письменный ответ.

ИСТОЧНИК KP.RU