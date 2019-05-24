СЕГОДНЯ 11:53 2019-05-24T11:53:08+03:00

Десять пенсионеров из Югры перевели мошенникам несколько миллионов рублей. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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На несколько миллионов рублей обогатились мошенники за счет доверчивости и открытости пожилых хантымансийцев. Порядка десяти бабушек и дедушек доверились злоумышленникам. И это только с начала этого года.

Как сообщили в администрации Ханты-Мансийска, мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банков, органов прокуратуры, полиции и просят сообщить номера банковских карт, предлагают компенсацию за приобретенные ранее товары, сообщают о проблемах с родственниками, которые можно решить за денежное вознаграждение. Так же просят взаймы под высокий процент.

По словам полицейских, именно представители более старшего поколения, которые привыкли доверять людям, все чаще становятся жертвами мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU