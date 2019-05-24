В Ханты-Мансийке девушка едва вырвалась из квартиры знакомого

СЕГОДНЯ 11:46 2019-05-24T11:46:44+03:00

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Молодая югорчанка сама пришла в гости к мужчине, а после не знала, как вырваться из плена.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, безработный 31-летний житель Ханты-Мансийска пригласил в гости свою 24-летнюю знакомую. В момент, когда девушка засобиралась домой, он начал удерживать ее насильно: закрыв дверь на ключ, он положил его в свой карман, и силой её удерживал.

Спустя время девушке удалось бежать из квартиры и обратиться с заявлением в полицию.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы», согласно которой ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU