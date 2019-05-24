Автомобилисты из Нижневартовска превратили зелёный газон в грязный пустырь

СЕГОДНЯ 11:28 2019-05-24T11:30:35+03:00

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Жильцы домов № 70 и 72 по улице Северной в Нижневартовске жалуются на водителей, которые оставляют свои авто на газоне. В результате - вместо зелёной ухоженной территории здесь постоянная грязь.

Как сообщают в городской администрации, за парковку в неположенном месте в нынешнем году около десяти собственников уже привлечены к административной ответственности. Но нарушителей в разы больше.

Вартовчане обратились к депутатам за содействием в решении этого вопроса. Выяснилось, что участок принадлежит муниципалитету, поэтому собственнику необходимо определиться с назначением территории: если это стоянка, то необходимо сделать соответствующее обустройство участка, если это газон, то надо засеять его травой, выполнить ограждение и обеспечить сохранность зелёной зоны.

Посмотрев и оценив ситуацию на месте, депутаты взяли решение вопроса под свой контроль. Как и что можно сделать - обсудят на ближайшем заседании думского комитета.

Кроме того, народных избранников заинтересовал пустырь на улице Пионерской между домами № 15 и 17.

Народных избранников заинтересовал пустырь на улице Пионерской. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

- Судьбу этой территории жители новых многоквартирников определили ещё несколько лет назад, решив, что здесь необходимо построить стоянку, - рассказал председатель комитета по городскому хозяйству и строительству Думы Нижневартовска Леонид Дольников. - Однако, как мы видим, никаких работ по организации пространства так и не проведено. Как результат, пустырь, где можно было ставить машины и, соответственно, разгрузить от транспорта дворы высоток, превратился в свалку.

Как пояснил заместитель директора департамента строительства, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Алексей Ракитский, у этой территории есть правопользователь. Со своей стороны администрация города ведёт с ним переговоры, чтобы стоянка здесь появилась как можно быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU