СЕГОДНЯ 10:58 2019-05-24T10:58:33+03:00

В Югре стартует ежегодная акция «Чистый берег». Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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Ежегодно мероприятия по очистке береговых линий в Ханты-Мансийском автономном округе проводятся перед началом купального сезона. В этом году акция будет проходить с 27 по 31 мая.

По словам пресс-службы МЧС России ХМАО-Югры, традиционно в акции принимают участие представители администраций муниципальных образований, общественных организаций, воспитанники и учащиеся образовательных учреждений, патриотических клубов, волонтеры, неравнодушные граждане.

- Акция «Чистый берег» направлена на наведение и поддержание санитарного порядка на берегах водоёмов, - отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах главного управления Игорь Лыткин. – Участником акции может стать каждый гражданин. Думаю, что общими усилиями мы сделаем наши водоемы чище, а отдых у воды приятней!

Участники акции примут участие в уборке территорий водоемов в местах отдыха граждан. Как пояснили в отделе безопасности людей на водных объектах Главного управления, акция носит и воспитательный аспект: те граждане, кто принимает участие в таких мероприятиях, никогда не оставляет после себя мусор.

В прошлом году участниками акции стали более 4 000 югорчан. От мусора было очищено свыше 100 километров береговой линии.

ИСТОЧНИК KP.RU