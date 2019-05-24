2019-05-24T10:58:33+03:00
Общество

В Югре стартует ежегодная акция «Чистый берег»

Активисты наведут порядок у водоёмов
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре стартует ежегодная акция «Чистый берег». Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреВ Югре стартует ежегодная акция «Чистый берег». Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Ежегодно мероприятия по очистке береговых линий в Ханты-Мансийском автономном округе проводятся перед началом купального сезона. В этом году акция будет проходить с 27 по 31 мая.

По словам пресс-службы МЧС России ХМАО-Югры, традиционно в акции принимают участие представители администраций муниципальных образований, общественных организаций, воспитанники и учащиеся образовательных учреждений, патриотических клубов, волонтеры, неравнодушные граждане.

- Акция «Чистый берег» направлена на наведение и поддержание санитарного порядка на берегах водоёмов, - отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах главного управления Игорь Лыткин. – Участником акции может стать каждый гражданин. Думаю, что общими усилиями мы сделаем наши водоемы чище, а отдых у воды приятней!

Участники акции примут участие в уборке территорий водоемов в местах отдыха граждан. Как пояснили в отделе безопасности людей на водных объектах Главного управления, акция носит и воспитательный аспект: те граждане, кто принимает участие в таких мероприятиях, никогда не оставляет после себя мусор.

В прошлом году участниками акции стали более 4 000 югорчан. От мусора было очищено свыше 100 километров береговой линии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Советском раскрыта кража колёс «с литьём»
В Югре для выпускников прозвенел последний звонок
Дошколята из Урая познакомились с профессией «Синоптик»
Вартовчанина судят за «резиновую» квартиру
В Нижневартовске стартовала экологическая акция «Спасти и сохранить»
Сургутянка осуждена за продажу алкоголя подростку
Белоярский район присоединился к акции «Всероссийский день посадки леса»
Сургутяне зарядкой поддержали переход на «цифру»
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам
На прямую линию с губернатором Югры уже поступило 500 вопросов
Десять пенсионеров из Югры перевели мошенникам несколько миллионов рублей
В Ханты-Мансийке девушка едва вырвалась из квартиры знакомого
Автомобилисты из Нижневартовска превратили зелёный газон в грязный пустырь
В Нефтеюганске раскрыли кражу аккумуляторов
Сбербанк выступил партнером недели инноваций в Тюменской области «INNOWEEK-2019»
В Югре заработала «горячая линия» по вопросам жилищной поддержки
В Югре за кражу топлива осужден пермяк
В Нижневартовске увеличат количество мангальных зон
В Мегионе, пытаясь продать пианино, мужчина лишился 200 тысяч рублей