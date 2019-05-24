2019-05-24T10:51:13+03:00
Происшествия

В Нефтеюганске раскрыли кражу аккумуляторов

Нашли преступников по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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В Нефтеюганске раскрыли кражу аккумуляторов. Фото с сайта pixabay.comВ Нефтеюганске раскрыли кражу аккумуляторов. Фото с сайта pixabay.com
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Аккумуляторы на крупную сумму пропали со склада в Нефтеюганске. Полицейские по горячим следам нашли преступника.

- Полицейскими Нефтеюганска установлен подозреваемый в краже аккумуляторных батарей для автомобиля. Как стало известно, кражу злоумышленник совершил, находясь в складском помещении по улице Жилая. Общая стоимость похищенного составила 41 600 рублей. В отношении молодого человека 1992 года рождения возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, -сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 42 преступления, раскрыто 27, из них: убийство, одно мошенничество и девять краж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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