2019-05-24T10:41:04+03:00
Общество

Сбербанк выступил партнером недели инноваций в Тюменской области «INNOWEEK-2019»

По итогам битвы жюри выбрало трех победителей
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Сбербанк выступил партнером недели инноваций в Тюменской области «INNOWEEK-2019». Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"Сбербанк выступил партнером недели инноваций в Тюменской области «INNOWEEK-2019». Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"
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Сбербанк выступил отраслевым партнёром недели инноваций в Тюменской области «INNOWEEK-2019». Третий год в тюменском Технопарке форум объединяет ведущих российских экспертов в области инноваций, IT-индустрии, начинающих и уже успешных предпринимателей, а также новаторов из разных регионов страны.

- Сбербанк активно поддерживает инициативы, направленные на развитие технологий и инноваций. Мы создаем собственную экосистему, чтобы удовлетворить потребности клиентов в разных сферах жизни. Уверен, что у участников форума «INNOWEEK-2019» большие перспективы. Надеемся, что благодаря их стартапам будет развиваться экономика региона и страны в целом, – прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

В рамках второго дня форума состоялась «Битва стартапов», в которой приняли участие более 280 проектов по трём направлениям: нефтегазодобыча и сервис, искусственный интеллект и IT для госсектора. В финал «Битвы стартапов» прошли 50 лучших проектов. В состав экспертного жюри вошел представитель Сбербанка. Каждому из участников было дано пять минут, чтобы убедить экспертов в том, что именно он и его проект достоин победы. По итогам битвы жюри выбрало трех победителей, которые разделили призовой фонд форума в размере 10, 5 млн рублей. Ими стали компания «ВЭЛС» из Тюмени с платформой для моделирования внутрискважинных операций в нефтяной отрасли, Егор Веткин из Москвы с проектом «Высокофункциональные бионические протезы рук» и компания «Веб-подряд» из Екатеринбурга, представившая корзину-робот для покупок «Paycon».

ИСТОЧНИК KP.RU

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