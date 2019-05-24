В Югре заработала «горячая линия» по вопросам жилищной поддержки

СЕГОДНЯ 10:33 2019-05-24T10:33:50+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе начал работу телефон единой справочной службы – 88001006600, по которому можно получить консультацию по реализации государственной программы «Развитие жилищной сферы». По нему можно задать вопросы единовременных денежных выплат из окружного бюджета многодетным молодым семьям, включенным в единый список участников мероприятий по обеспечению жилыми помещениями, для погашения части долга по ипотеке.

Напомним, что единовременную денежную выплату для погашения части долга по ипотеке могут получить многодетные молодые югорские семьи, состоящие в подпрограмме «Молодая семья» и имеющие задолженность по кредиту на приобретение жилого помещения. Такое решение принято правительством Югры 30 апреля 2019 года.

По словам заместителя директора департамента социального развития округа Людмилы Низамовой, в данном случае речь идет о 1350 семьях.

- Семьи, состоящие на учете в социальных учреждениях, получат выплату в беззаявительном порядке на основании данных, которые департамент строительства направил в наш департамент, - сказала она.

Средства будут перечисляться на лицевой счет, с которого идет погашение кредита. Отметим, что владелец счета не сможет самостоятельно распорядиться этой суммой, она целенаправленно пойдет на погашение остатка по ипотеке.

Сумма выплаты будет рассчитываться индивидуально, на основании справки банка об остатке непогашенной суммы.

Всего в 2019 году 6672 югорские семьи улучшат свои жилищные условия в рамках окружных жилищных программ, из них 3500 – молодые семьи. Ранее в среднем 1500 молодых семей ежегодно улучшали жилищные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU