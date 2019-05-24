2019-05-24T10:26:28+03:00
Происшествия

В Югре за кражу топлива осужден пермяк

Злоумышленник возместил часть ущерба
Алена Кульмухаметова
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В Югре за кражу топлива осужден пермяк. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Югре за кражу топлива осужден пермяк. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Накануне Кондинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Пермского края. Он признан виновным в краже, совершенной в крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югре, в феврале 2018 года подсудимый, находясь на автостоянке ООО «Автопроект», совершил кражу дизельного топлива в объеме более девяти тысяч литров из автозаправщика. Действиями злоумышленника юридическому лицу причинен материальный ущерб на сумму более 300 тысяч рублей, который частично возмещен.

Суд назначил пермяку наказание в виде двух лет и трёх месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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