В Нижневартовске увеличат количество мангальных зон

СЕГОДНЯ 09:59 2019-05-24T09:59:05+03:00

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Нижневартовск продолжают благоустраивать и готовить к летнему сезону. В этом году могут обустроить еще две специальных мангальных зоны отдыха. Сейчас их насчитывается около десяти в городе. В департаменте ЖКХ администрации города предлагают вартовчанам самим решить, где сделать пикниковые "островки".

- Обустройством «мангальных зон» мы занимаемся с прошлого года, и этот опыт дает положительный эффект. У жителей появилась возможность комфортно и безопасно проводить время (жарить шашлыки) в черте города. Получили большое количество позитивных откликов и отметили постоянную занятость данных территорий. Хочу отметить, что практически не было фактов вандализма. Однако, мы увидели, что потребность в подобных зонах существует и в новой части города, поэтому в этом году хотим обустроить «мангальные зоны» здесь, - отметила заместитель директора ДЖКХ Ирина Воликовская.

Проголосовать можно на портале главы города "Наш Нижневартовск". В разделе "Активный гражданин" (главная страница) размещен опрос "Мангальные зоны-2019". Вартовчанам предлагают выбрать из двух вариантов:

- в новых микрорайонах по улице Героев Самотлора (на пустыре в районе дома №26);

- в новых микрорайонах по улице Мира (на пустыре в районе дома №94).

Также можно предложить свой вариант ответа. Специалисты рассмотрят все указанные геолокации. Окончательное решение будет приниматься комиссионно после выезда на место. Пикниковые точки готовы установить там, где удобно жителям, если предложенные места не будут противоречить требованиям пожарной безопасности и Правилам благоустройства города. Голосование продлится до 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU