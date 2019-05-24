В Мегионе, пытаясь продать пианино, мужчина лишился 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:51 2019-05-24T09:53:06+03:00

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Остался с пианино и без денег доверчивый житель Мегиона. Мужчина послушно выполнил все указания лже-покупателя.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 49-летний мужчина разместил на популярном интернет-сайте объявлений информацию о продаже пианино, указал желаемую стоимость 35 тысяч рублей и свои контактные данные. Через некоторое время ему позвонил потенциальный покупатель. Он сказал, что работает дальнобойщиком и не сможет сам забрать покупку, а вот деньги готов перевести сразу на карту. Мужчина согласился. Псевдо-покупатель предложил пройти к ближайшему банкомату и проделать необходимые операции, чтоб якобы перевести ему деньги.

Выполнив все указания неизвестного, мужчина получил уведомление о поступлении денег. Однако сумма была гораздо больше оговоренной стоимости. Удивившись, сообщил это своему собеседнику. Тут же псевдо-покупатель сказал, что ошибочно перевел лишние деньги и попросил, чтоб мужчина вернул их ему переводом на номер телефона. Мегионец снял якобы лишнюю сумму уже наличными и совершил три перевода на номера телефонов разных операторов связи, которые назвал неизвестный. По окончанию разговора мошенник сказал, что через час за пианино приедут грузчики. Спустя указанное время за покупкой никто не приехал. На звонки покупатель не отвечал. Когда мегионец решил проверить свои счета, обнаружил списание средств. Общая сумма похищенных денег составила 218 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU