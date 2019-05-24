Жителей Ханты-Мансийска просят помочь найти вредителей

СЕГОДНЯ 09:39 2019-05-24T09:39:38+03:00

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Власти окружной столицы Югры сообщают об участившихся случаях хулиганства в общественных местах: «вредители» портят подземные переходы, остановки, общественные пространства, детские площадки.

Коммунальщики регулярно приводят в надлежащее состояние сломанные лавочки, перевернутые и поврежденные урны, разрисованные фасады домов, разбитые остановки и вазоны.

Накануне подростки оккупировали незаконченную новостройку, расположенную по адресу: ул. Энгельса 23.

Возведение этого объекта в центре города началось несколько лет назад. Но его пришлось приостановить из-за банкротства строительной компании. Сегодня здесь можно увидеть подростков, «исследующих» долгострой. Они, рискуя своей жизнью, наносят различные надписи на стенах, разбрасывают стройматериалы. Как рассказал заместитель Главы города Теодор Марютин, планируется организовать охрану этого объекта и завершить его строительство:

- Все надписи будут закрашены. Данное строение находится в конкурсной процедуре. Торги завершатся 20 июня. Тогда и будет определен инвестор, который заинтересован в строительстве объекта. По поводу судьбы этого дома разработана дорожная карта. Место привлекательное, поскольку находится в центре города, и многие компании проявляют к нему интерес. Завершить строительство объекта планируется в декабре 2020 года, – рассказал замглавы.

Жителей города просят сообщать о фактах хулиганства в полицию по телефонам 02, 112 или 8(3467)35-23-68, 8(3467) 32-95-93 - управление муниципального контроля администрации города.

При наличии фото и видеоматериалов передавайте их в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU