В Сургуте с «синтетикой» задержали наркодилера
Накануне сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Сургута около одного из домов по улице Ивана Захарова задержан 24-летний местный житель.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, молодой сургутянин работал курьером в интернет-магазине запрещенных веществ, наркотики он фасовал по сверткам и готовил к распространению через «тайники-закладки» на территории города.
При задержании в карманах одежды молодого человека обнаружено и изъято 20 свертков с синтетическим наркотиком. Также был изъят полимерный пакет с аналогичным веществом и весы. Общая масса изъятого составила более 36 граммов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».
Сургутянин задержан и помещен в изолятор временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU