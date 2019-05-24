2019-05-24T09:25:51+03:00
Происшествия

В Сургуте с «синтетикой» задержали наркодилера

Изъяты 20 пакетов с запрещённым веществом
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте с «синтетикой» задержали наркодилера. Фото с сайта pixabay.comВ Сургуте с «синтетикой» задержали наркодилера. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Сургута около одного из домов по улице Ивана Захарова задержан 24-летний местный житель.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, молодой сургутянин работал курьером в интернет-магазине запрещенных веществ, наркотики он фасовал по сверткам и готовил к распространению через «тайники-закладки» на территории города.

При задержании в карманах одежды молодого человека обнаружено и изъято 20 свертков с синтетическим наркотиком. Также был изъят полимерный пакет с аналогичным веществом и весы. Общая масса изъятого составила более 36 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».

Сургутянин задержан и помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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