СЕГОДНЯ 09:00 2019-05-24T09:00:57+03:00

В Ханты-Мансийске с шампунем отмывают асфальт. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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В окружной столице Югры производят плановую уборку дорог. Процесс проходит в два этапа: сначала на дорожное полотно распыляют моющее средство «Торнадо», затем дважды тщательно его смывают водой.

Как сообщили в администрации города Ханты-Мансийск, «помывочная» колонна из спецтехники регулярно курсирует по улицам города. Специальный «шампунь» удаляет мазутные, масляные пятна, следы от шин, остатки зимнего реагента. Средство позволяет улучшить сцепление автомобиля с дорожным покрытием и продлить срок службы асфальта.

Так в окружной столице от песка и зимней грязи уже отмыли 520 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Впереди – еще половина от этой цифры. Одновременно сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия отмывают от грязи и пыли ограждения, расположенные вдоль основных магистралей и остановочные павильоны.

После наведения чистоты дорожники примутся за обновление дорожной разметки.. - Сейчас из плановых 322 километров осевой разметки нанесен 61, также из 18000 квадратных метров пешеходной разметки выполнено 5500, как краской, так и специальным спрей пластиком, - заверил начальник второго участка МДЭП Анатолий Туренко.

ИСТОЧНИК KP.RU