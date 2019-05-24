2019-05-24T08:54:31+03:00
Происшествия

В Сургуте задержаны юноши до полусмерти избившие двух мужчин

Одному из пострадавших откусили пальцы
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте задержаны юноши до полусмерти избившие двух мужчин. Фото с сайта pixabay.comВ Сургуте задержаны юноши до полусмерти избившие двух мужчин. Фото с сайта pixabay.com
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Жуткий инцидент произошёл вечером 21 мая рядом с 12-м домом на проезде Дружбы в Сургуте. Юноши жестоко избили двух мужчин. Одному из пострадавших во время драки откусили пальцы.

Момент драки попал на видео, которое снимали сами юные изверги. Судя по видеозаписи и комментариям за кадром, парням доставляла удовольствие расправа над мужчинами. Драка между юнцами и мужчинами произошла из-за сигареты. После жестокой расправы молодые люди удалились. Известно, что за дракой наблюдали любопытные сургутяне, которые не стали вмешиваться, но вызвали «скорую».

Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу. Выяснилось, один из мужчин в разгаре драки лишился двух пальцев. Со слов свидетелей происшествия, их откусил один из нападавших во время конфликта.

Личности молодых людей полиция установила и задержала их. Ими оказались местные жители 2001 года рождения. По факту случившегося началась процессуальная проверка, после заключения медицинской экспертизы будет возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители выясняют точные причины произошедшего, сообщает «Излом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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