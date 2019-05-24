СЕГОДНЯ 08:44 2019-05-24T08:44:01+03:00

Обь в районе Нижневартовска поднялась на два сантиметра. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 24 мая составляет 753 сантиметра. За сутки уровень воды повысился на два сантиметра.

Поводов для беспокойства у вартовчан нет. Максимально прогнозируемый уровень воды в этом году составит 850 сантиметров. Затопление участков города начинается при подъёме воды в реке до 950 сантиметров.

Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают горожанам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.

В случае ЧС, в том числе возможных подтоплениях земельных участков, следует звонить по телефону ЕДДС 112.

ИСТОЧНИК KP.RU