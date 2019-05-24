Обь в районе Нижневартовска поднялась на два сантиметра
По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 24 мая составляет 753 сантиметра. За сутки уровень воды повысился на два сантиметра.
Поводов для беспокойства у вартовчан нет. Максимально прогнозируемый уровень воды в этом году составит 850 сантиметров. Затопление участков города начинается при подъёме воды в реке до 950 сантиметров.
Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают горожанам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.
В случае ЧС, в том числе возможных подтоплениях земельных участков, следует звонить по телефону ЕДДС 112.
ИСТОЧНИК KP.RU