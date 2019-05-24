2019-05-24T09:14:08+03:00
Общество

В Когалыме насмерть разбился мотоциклист

Мужчина скончался в карете скорой помощи
Алена Кульмухаметова
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В Когалыме насмерть разбился мотоциклист. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Когалыме насмерть разбился мотоциклист. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в городе Когалым. Мотоциклист столкнулся с иномаркой.

Как сообщает Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 15:17 в городе Когалым 41-летний водитель, управляя мотоциклом «Сузуки», не справился с управлением и перевернулся на нём и по инерции столкнулся с автомобилем «Нива Шевроле».

В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель мотоцикла скончался в машине скорой медицинской помощи.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб, и четверо получили травмы.

Задержаны семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 11 – за отказ от медицинского освидетельствования и двое – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 32 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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