В Югре идёт подготовка к проведению всемирной шахматной олимпиады

СЕГОДНЯ 07:52 2019-05-24T07:52:47+03:00

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Главное спортивное событие десятилетие в Югре – 44-ая всемирная шахматная олимпиада пройдёт в августе 2020 года еще больше года. На турнир, который пройдёт в Ханты-Мансийске, приедут около трех тысяч шахматистов со всего мира.

В правительстве Югры обсудили практически все аспекты подготовки к самому масштабному шахматному турниру – от транспорта до гостиниц, от надежной связи до чартерных рейсов в Югру. В дни проведения олимпиады аэропорт Ханты-Мансийска станет важнейшим транспортным узлом региона. Чтобы принять всех игроков и сопровождающих лиц и при этом обеспечить им комфорт и удобство, было решено запланировать два дня приезда. Ежедневно в столицу Югры будут прилетать 15-17 рейсов из Москвы с шахматистами, членами национальных команд и официальными лицами. Немаловажен и внешний вид аэропорта, ведь именно здесь будут получены первые впечатления от Ханты-Мансийска, поэтому ремонтные работы в нем уже начались. В случае необходимости организаторы готовы задействовать и аэропорт Сургута.

Еще одним серьезным вопросом для организаторов является размещение игроков и сопровождающих лиц. В Ханты-Мансийск планирует приехать более трех тысяч гостей, а гостиницы города готовы принять около 1200 человек. Остальные шахматисты будут размещены в жилых комплексах и общежитиях югорской столицы.

Как было анонсировано ранее, к шахматной олимпиаде в Ханты-Мансийске построят новый спортивный комплекс. Именно в нем будут проходить игры мужского и женского турниров. Комплекс на 13 тысяч квадратных метров будет соединен переходом с конгрессо-выставочным центром «Югра-Экспо», где будут проходить параллельные мероприятия и турниры, работать выставочные зоны, продаваться сувениры. Согласно графику, строительство нового спортивного объекта начнется уже в июне и продлится ровно год.

ИСТОЧНИК KP.RU