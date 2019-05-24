2019-05-24T07:10:48+03:00
Общество

Погода в Югре 24 мая: объявлено штормовое предупреждение

Сегодня в округе сильный ветер и осадки
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 24 мая: объявлено штормовое предупреждение. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреПогода в Югре 24 мая: объявлено штормовое предупреждение. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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В пятницу 24 мая в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные, по западным и северным районам сильные осадки в виде дождя и мокрого снег, в отдельных районах возможна гроза, град. Ветер южный с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы 17-22 метров в секунду. Температура воздуха днём +8,+13 градусов, местами +2,+7 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, умеренный дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду, днем порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +9,+11 градусов.

В Сургуте облачная погода и дождь. Сильный южный, юго-западный ветер 5-17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +13 градусов.

В Нижневартовске с утра солнечно, к обеду небо затянет облаками и пойдёт дождь. Ветер южный. Юго-западный 8-18 метров в секунду. Температура воздуха днём составит+10, +16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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