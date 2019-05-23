СЕГОДНЯ 15:48 2019-05-23T15:48:47+03:00

Пожар со свалки под Ханты-Мансийском на лес не перекинулся. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Возгорание мусора на межмуниципальном полигоне ТБО в поселке Шапша Ханты-Мансийского района произошло 22 мая утром. Свалку обслуживает муниципальное предприятие ДЭП.

По данным администрации города Ханты-Мансийск, пожар удалось ликвидировать. Были задействованы 21 единица техники и 29 человек личного состава. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. К данному часу открытого огня не фиксируется. Пострадавших нет.

В администрации Ханты-Мансийска состоялось оперативное совещание рабочей группы по рассмотрению вариантов и способов тушения пожара, возникшего на полигоне твердых бытовых отходов. Было принято решение локализовать очаг возгорания путем отсыпки и консервации грунтом и задействовать водовозную технику МП «Водоканал» для ликвидации открытых очагов возгорания. Продолжается мониторинг по контролю за состоянием лесного фонда, находящегося вокруг полигона с использованием летательных аппаратов.

Кроме того, по решению рабочей группы будут производиться замеры параметров воздуха вблизи полигона.

ИСТОЧНИК KP.RU