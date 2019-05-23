Под Ханты-Мансийском тлеет огромная свалка

СЕГОДНЯ 15:25 2019-05-23T15:25:41+03:00

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Пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов начался накануне, 22 мая. Жители в соцсетях рассказывали о сильном дыме, поднимающемся над свалкой. На место выехали пожарные расчёты.

Пожар потушить не удалось. Как сообщает пресс-служба МЧС России по ХМАОЛ-Югре, в 15 километрах от Ханты-Мансийска продолжает тлеть свалка. Площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров. На полигоне твердых коммунальных отходов работают порядка 20 единиц тяжелой техники «Дорожно-эксплуатационного предприятия», кроме того на месте находятся по одной единице техники югорского МЧС и Авиалесохраны.

Дым не угрожает жителям близлежащий поселений. Причина возгорания полигона твёрдых бытовых отходов остается неизвестной.

ИСТОЧНИК KP.RU