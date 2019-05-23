СЕГОДНЯ 14:51 2019-05-23T14:51:57+03:00

В Югре 25 мая запустят в небо два десятка воздушных змеев. Фото с сайта pixabay.com

Все желающие смогут получить ответы на интересующие вопросы о переходе на цифровое вещание

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Югра и ещё 34 российских региона 3 июня 2019 года полностью переходят на цифровое эфирное телевещание, а трансляция аналоговых федеральных телеканалов будет прекращена.

Как сообщает портал правительства Югры, жители этих регионов смогут отметить новый этап развития российского телевещания массовой акцией. Она пройдёт 25 мая под названием «Запуск цифровых воздушных змеев».

В Ханты-Мансийске в этот день на открытой площадке Центра зимних видов спорта имени Филипенко в 11.30 все желающие смогут получить ответы на интересующие вопросы о переходе на цифровое вещание и приобретении необходимого для этого оборудования.

Участники акции вместе с волонтерами запустят 22 воздушных змея, брендированных логотипами 20 телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания, а также символ акции - «цифровую бабочку» с названием субъекта.

Кроме того, собравшиеся примут участие в цифровой зарядке, которую проведёт известный российский биатлонист, двукратный чемпион мира в эстафете, заслуженный мастер спорта Дмитрий Ярошенко.

Любителям активного отдыха Клуб скандинавской ходьбы «Луима-Югра» предлагает поучаствовать в мастер-классе по скандинавской ходьбе. Желающие смогут сделать круг почета по живописным трассам биатлонного центра вместе с сертифицированными инструкторами Международной Федерации INWA Натальей и Сергеем Казаковыми.

ИСТОЧНИК KP.RU