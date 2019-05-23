Доверчивый кондинец перепутал родственницу с мошенником и перевёл деньги на похороны

СЕГОДНЯ 14:24 2019-05-23T14:24:11+03:00

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В дежурную часть полиции Кондинского района обратился 29-летний местный житель, который заявил о том, что злоумышленник обманом завладел его деньгами.

Полицейским мужчина рассказал, что несколько дней назад в социальной сети ему пришло сообщение от родственницы, которая сообщила о том, что у нее скончалась мать и попросила его одолжить десять тысяч рублей. Сумму попросила перевести на счет банковской карты, к письму было приложено фото карты на имя родственницы.

Потерпевший перевел деньги на указанный счет. Спустя несколько дней он решил позвонить и узнать, как прошли похороны. Только тогда он узнал, что страница его родственницы была взломана, а он стал жертвой мошенников.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU