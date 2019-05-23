СЕГОДНЯ 13:39 2019-05-23T13:39:47+03:00

«Цифровая зарядка» состоится в Нижневартовске. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Присоединиться к ней могут все желающие

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Ханты-Мансийский автономный округ присоединится к Всероссийской акции, посвященной предстоящему переходу с аналогового на цифровое телевещание.

По информации администрации города. 25 мая в городах Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Сургут, Нягань состоятся общегородские зарядки и флеш-мобы по запуску «цифровых» воздушных змеев.

Желающих присоединиться к акции в Нижневартовске приглашают на стадион «Центральный». Начало мероприятия в 11 часов. Все начнется с «цифровой» зарядки, которую для участников проведет победитель первенства УрФО по легкой атлетике, рекордсмен города в беге на 30, 60 и 100 метров Николай Ивашко. После разминки состоится флеш-моб.

ИСТОЧНИК KP.RU