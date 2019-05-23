2019-05-23T12:57:07+03:00
Общество

До старта ОГЭ в Югре остались считанные часы

Подготовка к проведению экзаменов в округе завершается
Алена Кульмухаметова
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До старта ОГЭ в Югре остались считанные часыДо старта ОГЭ в Югре остались считанные часыФото: Татьяна Коркина
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Сдача ОГЭ для девятиклассников стартует 24 мая в Ханты-Мансийском автономном округе. ЕГЭ начнутся 27 мая.

По информации департамента образования ХМАО-Югры, подготовка к этому важному в жизни школьников событию началась давно и продолжается сегодня. В этом году ОГЭ сдадут почти 19 тысяч югорчан, а ЕГЭ — более 11 тысяч.

Чтобы школьники честно прошли экзаменационные испытания, в 120 школах округа было установлено 996 камер, работающих в режиме онлайн. Охват — почти 94 % аудиторий. Остальные будут оснащены видеонаблюдением, доступным в режиме оффлайн. Безопасность обеспечат силы органов внутренних дел и медорганизаций.

Любимый предмет школьников — по-прежнему обществознание. В этом году его сдадут более пяти тысяч одиннадцатиклассников. Далее — физика и биология. В девятых классах — также обществознание, затем информатика и география.

- Мы ожидаем хороших результатов, учитывая то, что Югра в прошлом году находилась на достойном уровне средних показателей по России, а по некоторым предметам даже и выше, — сказал директор Депобразования и молодежи ЮгрыАлексей Дренин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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