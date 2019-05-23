До старта ОГЭ в Югре остались считанные часы
Сдача ОГЭ для девятиклассников стартует 24 мая в Ханты-Мансийском автономном округе. ЕГЭ начнутся 27 мая.
По информации департамента образования ХМАО-Югры, подготовка к этому важному в жизни школьников событию началась давно и продолжается сегодня. В этом году ОГЭ сдадут почти 19 тысяч югорчан, а ЕГЭ — более 11 тысяч.
Чтобы школьники честно прошли экзаменационные испытания, в 120 школах округа было установлено 996 камер, работающих в режиме онлайн. Охват — почти 94 % аудиторий. Остальные будут оснащены видеонаблюдением, доступным в режиме оффлайн. Безопасность обеспечат силы органов внутренних дел и медорганизаций.
Любимый предмет школьников — по-прежнему обществознание. В этом году его сдадут более пяти тысяч одиннадцатиклассников. Далее — физика и биология. В девятых классах — также обществознание, затем информатика и география.
- Мы ожидаем хороших результатов, учитывая то, что Югра в прошлом году находилась на достойном уровне средних показателей по России, а по некоторым предметам даже и выше, — сказал директор Депобразования и молодежи ЮгрыАлексей Дренин.
ИСТОЧНИК KP.RU