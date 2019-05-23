В Сургуте молодой бизнесмен из ревности ранил жену, а после избил её табуретом
Кровавую расправу учинил в собственном магазине молодой предприниматель из Сургута. Безумная ревность довела мужчину до преступления.
По информации следственного комитета Югры, драма случилась днём 22 мая. Молодой мужчина, находясь в своем магазине, в пылу ревности нанёс своей жене ножевые ранения, а когда женщина упала на пол несколько раз ударил ее табуретом. Потерпевшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Ей оказывается медицинская помощь.
Следственным отделом по городу Сургут возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.
По версии следствия, Обвиняемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи выясняют причины столь жестокой ревности.
ИСТОЧНИК KP.RU