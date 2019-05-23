СЕГОДНЯ 12:52 2019-05-23T12:52:18+03:00

В Сургуте молодой бизнесмен из ревности ранил жену, а после избил её табуретом. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации

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Кровавую расправу учинил в собственном магазине молодой предприниматель из Сургута. Безумная ревность довела мужчину до преступления.

По информации следственного комитета Югры, драма случилась днём 22 мая. Молодой мужчина, находясь в своем магазине, в пылу ревности нанёс своей жене ножевые ранения, а когда женщина упала на пол несколько раз ударил ее табуретом. Потерпевшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Ей оказывается медицинская помощь.

Следственным отделом по городу Сургут возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

По версии следствия, Обвиняемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи выясняют причины столь жестокой ревности.

ИСТОЧНИК KP.RU