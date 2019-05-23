2019-05-23T12:34:41+03:00
Общество

На Югру в ближайшие сутки обрушится непогода

Жителям округа следует соблюдать осторожность
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На Югру в ближайшие сутки обрушится непогода. Фото с сайта pixabay.comНа Югру в ближайшие сутки обрушится непогода. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Дождь, мокрый снег, сильный ветер и град обрушатся на Югру в ближайшие сутки. Уже сегодня ветер усилился и принёс тучи.

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течении суток 24 мая 2019 года прогнозируются неблагоприятные гидрометеорологические явления погоды: ветер порывами 17-22 метров в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега по западным и северным районам до сильных, возможна гроза, град.

В региональном МЧС предупреждают, что в связи с прогнозируемыми неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями погоды возрастает вероятность обрывов ЛЭП, линий связи, аварий, связанных с нарушением работы жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, систем жизнеобеспечения населения, а также увеличения количества ДТП. Югорчанам следует быть осторожнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Доверчивый кондинец перепутал родственницу с мошенником и перевёл деньги на похороны
Общественники выявили 20 проблемных участков на дорогах Нефтеюганска
В Когалыме во время акции «Твори добро!» собрали 2,5 тонны макулатуры
«Цифровая зарядка» состоится в Нижневартовске
До старта ОГЭ в Югре остались считанные часы
В Сургуте молодой бизнесмен из ревности ранил жену, а после избил её табуретом
В Нижневартовске задержали извращенца, который похитил 8-летнюю девочку
В Югорске коммунальщики сливали грязную воду в болото
Легендарные спортсмены станут почетными гостями V Всемирных игр юных соотечественников в Ханты-Мансийске
Уровни воды на всех реках Югры находятся ниже опасных отметок
Десять тысяч жителей Югры узнали свой ВИЧ статус
ДомКлик от Сбербанка возобновил электронную регистрацию договоров уступки прав требования
Нижневартовские производители увеличат точки сбыта продукции
В Нефтеюганске пройдёт легкоатлетический кросс «Курить уже не модно!»
В Когалыме начали ремонт дорог
Пять лет колонии за наркотики получил житель Радужного
В Нижневартовске в микрорайонах идёт «Марафон благоустройства»
В ХМАО идут рейды по выявлению нелегальных мигрантов
Ещё плюс пять: уровень Оби в районе Нижневартовска продолжает расти
В Мегионе маленькая школьница украла детскую коляску, чтобы довезти до дома тяжёлый рюкзак с учебниками
В Ханты-Мансийске пересчитают детские площадки
В минувшие сутки шесть жителей Югры перевели с карточек деньги мошенникам
В Сургуте выпускники высадили яблоневую аллею
Общественники Югры выявили недостаток мусорных баков в Ханты-Мансийске
На трассе в Советском районе пенсионер перевернул «Ниву»
Уголовница из Мегиона похитила у дачника золотую подвеску