СЕГОДНЯ 12:34 2019-05-23T12:34:41+03:00

На Югру в ближайшие сутки обрушится непогода. Фото с сайта pixabay.com

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Дождь, мокрый снег, сильный ветер и град обрушатся на Югру в ближайшие сутки. Уже сегодня ветер усилился и принёс тучи.

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течении суток 24 мая 2019 года прогнозируются неблагоприятные гидрометеорологические явления погоды: ветер порывами 17-22 метров в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега по западным и северным районам до сильных, возможна гроза, град.

В региональном МЧС предупреждают, что в связи с прогнозируемыми неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями погоды возрастает вероятность обрывов ЛЭП, линий связи, аварий, связанных с нарушением работы жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, систем жизнеобеспечения населения, а также увеличения количества ДТП. Югорчанам следует быть осторожнее.

ИСТОЧНИК KP.RU