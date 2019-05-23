2019-05-23T12:57:29+03:00
Происшествия

В Нижневартовске задержали извращенца, который похитил 8-летнюю девочку

Ребёнка спас старший брат с другом
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске задержали извращенца, который похитил 8-летнюю девочку. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Нижневартовске задержали извращенца, который похитил 8-летнюю девочку. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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В Нижневартовске задержали мужчину, который похитил девочку и пытался надругаться на ней. Её спас старший брат с другом.

Как сообщает следственный комитет Югры, в Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины. Он подозревается в похищении и в действиях сексуального характера в отношении ребёнка.

Ситуация произошла днём 22 мая. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле продуктового магазина, увидел компанию детей в возрасте от 8 до 10 лет, которых пригласил к себе домой. Дети отказались идти вместе с ним. Тогда мужчина крепко взял за руку 8-летнюю девочку и привел в свою квартиру.

О произошедшем друзья девочки рассказали ее старшему брату, находившемуся поблизости, и родителям. Уже через несколько минут старший брат девочки и его друг пришли в квартиру мужчины и вывели ребенка. Следом на место прибыли сотрудники полиции и задержали подозреваемого.

В настоящее время с участием подозреваемого проводятся следственные действия. Решается вопрос о заключении его под стражу. По предварительным данным следствия, когда девочка находилась в квартире подозреваемого, он пытался совершить развратные действия.

Следователями СКР проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление мотивов преступления, всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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