2019-05-23T12:02:06+03:00
Общество

В Югорске коммунальщики сливали грязную воду в болото

Нарушение зафиксировали местные жители
Алена Кульмухаметова
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В Югорске коммунальщики сливали грязную воду в болото. Фото с сайта Природнадзора ЮгрыВ Югорске коммунальщики сливали грязную воду в болото. Фото с сайта Природнадзора Югры
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Жалобы с говорящими фото направили в пРироднадзор Югры жители Югорска. Они сообщают, что регулярно предприятие «Югорскэнергогаз» сливает грязную воду в мсетное болото. От стоков идёт зловонный запах.

По информации Природнадзора Югры, была проведена внеплановая документарная выездная проверка в отношении «Югорскэнергогаз» в связи с поступившими обращениями югорчан об экологических нарушениях при изменении технологии очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях.

На основании заключений по результатам количественного химического анализа (КХА) пробы сточной очищенной воды, установлено, что в пробах сточной очищенной воды наблюдается значительное превышение содержание загрязняющих веществ по большинству компонентов в сравнении с установленными нормативами допустимого сброса в болото без названия в бассейне реки Ух.

По результатам внеплановой проверки Советским отделом Природнадзора Югры «Югорскэнергогазу» выдано предписание об устранении нарушения требований природоохранного законодательства. За нарушение правил водопользования при сбросе недостаточно очищенных сточных вод с канализационно-очистных сооружений предприятию назначен штраф в размере 80 тысяч рублей, который уже оплачен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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