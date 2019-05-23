Легендарные спортсмены станут почетными гостями V Всемирных игр юных соотечественников в Ханты-Мансийске

СЕГОДНЯ 11:52 2019-05-23T11:52:51+03:00

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V Всемирные игры юных соотечественников пройдут в Ханты-Мансийске с 31 мая по 6 июня 2019 года. Об этом сообщает «ЮграМегаСпорт».

В них примут участие 610 спортсменов и сопровождающих лиц из 60 стран мира. В качестве почетных гостей в столицу Югры планируют приехать выдающиеся спортсмены прошлых лет.

Так, среди них трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина, борец классического стиля, трёхкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира Александр Карелин, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев, трёхкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU