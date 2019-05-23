Нижневартовские производители увеличат точки сбыта продукции

СЕГОДНЯ 10:59 2019-05-23T11:00:39+03:00

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Расширить точки сбыта планируют производители города Нижневартовск. Их продукция появится в большем объёме на прилавках магазинов при поддержке кооперативов.

Так, недавно открывшийся в городе магазин «Агромаркет» относится к сельскохозяйственному потребительскому сбытовому кооперативу, который объединяет производителей продукции под маркой «Сделано в Югре». У покупателей местные продукты пользуются неизменным уважением.

На прилавках торговой точки представлена продукция более десяти производителей со всей Югры. Сыр из Сургутского района, сало из Излучинска и, конечно, линейка продуктовых товаров из нашего муниципалитета. Продукция из дикоросов, сладости, хлебобулочные изделия и многое другое. То, что дает возможность попробовать Нижневартовск на вкус.

- Нижневартовск славится своей продукцией. Наши товаропроизводители предоставляют жителям широкий ассортимент продуктов питания со знаком качества «Сделано в Югре». Мы приступили к развитию маркетинга и брендирования нашей территории. Местное производство также может являться одним из направлений данной работы, а подобные торговые точки послужат популяризации продукции за пределами города, - подчеркнул глава города Василий Тихонов.

Отметим, что помещения под торговые точки кооператив приобрел за счет окружного гранта - 70 миллионов рублей.

Для местных производителей объединение под крылом кооператива открывает новые возможности - продвигать свои товары в крупных торговых сетях.

- Фермеры занимаются производством, а кооператив «Ермак-Агро» берет на себя функцию реализации продукции на себя. Сейчас магазины открыты в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, а в июне открываем в Сургуте. Кроме того, благодаря поддержке Правительства Югры проведены переговоры об открытии в крупной торговой сети так называемого «магазина в магазине». Уже есть торговая сеть, где будет открыт отдел кооператива для реализации продукции наших фермеров, - рассказал председатель кооператива Артём Яснюк.

ИСТОЧНИК KP.RU